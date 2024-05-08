إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

شهد طريق المنصورة - أجا إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل أمام عزبة العرب بنطاق مركز أجا بالدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بورود إخطار من مركز شرطه أجا بإصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بعزبة العرب نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أجا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة محمد مصطفى السعيد، 18 سنة، بجرح متهتك بالقدم اليمنى وعبدالحليم عزوز إبراهيم، 18 سنة، بجرح متهتك بساق القدم اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.