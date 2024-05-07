الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الدقهلية" تبحث حصر وتحديد الشوارع الرئيسية لوضع الإعلانات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا للجنة العليا للإعلانات، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها. 

استعرض مختار، خلال الاجتماع، مناقشة طرح حق استغلال الشوارع بالمراكز والمدن والأحياء لطرحها بالمزايدة العلنية العامة لإقامة إعلانات بها، كما استعرض الاجتماع تقارير لجان المعاينات للأماكن والمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها بعدد من المراكز والمدن والأحياء.

  وفي هذا الصدد، وجه بسرعة حصر وتحديد الشوارع الرئيسية التي تصلح لوضع إعلانات بها بجميع المراكز والمدن وطرحها فورا أمام شركات الإعلانات من خلال المزايدة العلنية المقرر طرحها.

وأكد مختار أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، وأشار "مختار" علي أننا نعمل جميعا من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص.  

وشدد على دعمه الكامل لكافة لمنظومة الإعلانات حفاظا على موارد الدولة، لأن هذه الموارد تتم إعادة استغلالها مرة أخرى في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق لتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة العليا للإعلانات الزناتي عبد العظيم، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمحاسب باسم الشريف، مدير عام مكتب المحافظ، وفكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، وطارق عبد العاطي وكيل مديرية الإسكان والمحاسب نبيل أبو المعاطي نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد البدوي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، والمهندسة ريهام أحمد مدير المكتب الفني والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة فريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة والمحاسب ياسر عنتر مدير الحسابات والمهندس هيثم عبدالرحيم، مدير إدارة الدعم الفني، ورضا سلامة مدير إدارة الإعلام، وفريق العمل بالإدارة العامة للاعلانات بديوان المحافظة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية هيثم الشيخ نائب المحافظ

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