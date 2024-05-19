محافظ سوهاج: تلقي أكثر من 8000 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم تلقي أكثر من 8 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في السابع من مايو الجاري وحتى الآن، لافتا إلى استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين ممن لم يتقدموا بسرعة التقدم بطلبات التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقًا لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير على المواطنين.

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ومن جانبه أشار اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء، أنه تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ، تقوم المراكز التكنولوجية بالعمل واستقبال طلبات المواطنين للتصالح طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى استقبال الطلبات بمجمعات الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك لمنع التكدس والازدحام واستقبال أكبر عدد ممكن من الطلبات.

وفى سياق آخر قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أنه تم توريد 79 ألف و482 طن أقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح يوم 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مشيرًا إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

وأكد محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، والفحص الدوري للكميات المستلمة، والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2024 بجميع صوامع وشون المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 17 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة، ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥".