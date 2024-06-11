عودة الأهلي والزمالك.. تعرف على مباريات دورى نايل خلال عيد الأضحى

تتأهب جميع أندية الدوري الممتاز لاستئناف مسابقة دوري نايل، منتصف شهر يونيو الجاري، التي تتصادف مع أيام عيد الأضحي المبارك (2024).

ويأتي ذلك، عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والتي استهلها الفراعنة بالفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف والتعادل الإيجابي أمس أمام غينيا بيساو بهدف لكل فريق.

وتعود عجلة الدوران مجددا في دوري نايل، اعتبارا من الخميس المقبل، بإقامة مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدور الأول بعمر المسابقة المحلية (موسم 2023/2024)، يعقبها انطلاق منافسات الجولة السادسة والعشرون.

وتشهد مؤجلات الجولة الـ11 والـ26، ظهور الأهلي مجددا على الساحة المحلية، عقب انتهاء ارتباطاته القارية، والتي توجها بحصده النجمة الثانية عشر في تاريخه، من دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مؤجلات الجولة الـ11 والـ26 بدوري نايل

الخميس 13 يونيو الجاري

فيوتشر اف سي & الجونة .. السابعة مساء (ستاد السلام).

بيراميدز & سموحة .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي)

الجمعة 14 يونيو الجاري

فاركو & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

سيراميكا كليوباترا & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)

الأحد 16 يونيو الجاري

«أول أيام عيد الأضحي 2024»

المقاولون العرب & طلائع الجيش .. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

الإثنين 17 يونيو الجاري

«ثاني أيام عيد الأضحي 2024»

الجونة & البنك الأهلي .. الرابعة عصرا (ستاد خالد بشارة).

انتهت مواجهة الدور الأول، بثلاثية للفريق الساحلي مقابل هدفين للبنك الأهلي.

الإسماعيلي & إنبي .. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف.

الزمالك & المصري.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز النسر البورسعيدي بهدف نظيف.

الثلاثاء 18 يونيو الجاري

«ثالث أيام عيد الأضحي 2024»

سموحة & الداخلية .. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الاتحاد السكندري & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

اكتسح المارد الأحمر سيد البلد برباعية مقابل هدف، خلال مواجهة الدور الأول.

زد & فاركو .. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس)

انتهت مواجهة الدور الأول، بتفوق زد بهدفين مقابل هدف.

الأربعاء 19 يونيو الجاري

«رابع أيام عيد الأضحى 2024»

بلدية المحلة & بيراميدز .. السابعة مساء.

انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي 2/2.

سيراميكا كليوباترا & مودرن فيوتشر .. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي 1/1.