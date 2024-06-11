الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عودة الأهلي والزمالك.. تعرف على مباريات دورى نايل خلال عيد الأضحى

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تتأهب جميع أندية الدوري الممتاز لاستئناف مسابقة دوري نايل، منتصف شهر يونيو الجاري، التي تتصادف مع أيام عيد الأضحي المبارك (2024).

ويأتي ذلك، عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والتي استهلها الفراعنة بالفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف والتعادل الإيجابي أمس أمام غينيا بيساو بهدف لكل فريق.

وتعود عجلة الدوران مجددا في دوري نايل، اعتبارا من الخميس المقبل، بإقامة مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدور الأول بعمر المسابقة المحلية (موسم 2023/2024)، يعقبها انطلاق منافسات الجولة السادسة والعشرون.

وتشهد مؤجلات الجولة الـ11 والـ26، ظهور الأهلي مجددا على الساحة المحلية، عقب انتهاء ارتباطاته القارية، والتي توجها بحصده النجمة الثانية عشر في تاريخه، من دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مؤجلات الجولة الـ11 والـ26 بدوري نايل

الخميس 13 يونيو الجاري

فيوتشر اف سي & الجونة .. السابعة مساء (ستاد السلام).

بيراميدز & سموحة .. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي)

الجمعة 14 يونيو الجاري

فاركو & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

سيراميكا كليوباترا & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)

الأحد 16 يونيو الجاري

«أول أيام عيد الأضحي 2024»

المقاولون العرب & طلائع الجيش .. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

الإثنين 17 يونيو الجاري

«ثاني أيام عيد الأضحي 2024»

الجونة & البنك الأهلي .. الرابعة عصرا (ستاد خالد بشارة).

انتهت مواجهة الدور الأول، بثلاثية للفريق الساحلي مقابل هدفين للبنك الأهلي.

الإسماعيلي & إنبي .. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف.

الزمالك & المصري.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز النسر البورسعيدي بهدف نظيف.

الثلاثاء 18 يونيو الجاري

«ثالث أيام عيد الأضحي 2024»

سموحة & الداخلية .. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الاتحاد السكندري & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

اكتسح المارد الأحمر سيد البلد برباعية مقابل هدف، خلال مواجهة الدور الأول.

زد & فاركو .. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس)

انتهت مواجهة الدور الأول، بتفوق زد بهدفين مقابل هدف.

الأربعاء 19 يونيو الجاري

«رابع أيام عيد الأضحى 2024»

بلدية المحلة & بيراميدز .. السابعة مساء.

انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي 2/2.

سيراميكا كليوباترا & مودرن فيوتشر .. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي 1/1.

الاهلى دوري نايل الزمالك عيد الأضحى المبارك 2024 مباريات دوري نايل خلال عيد الأضحى مباريات دوري نايل بعيد الأضحى 2024

مواد متعلقة

«تذكرتى»: فتح باب الحجز لمؤجلات الجولة الـ11 بالدورى

الزمالك يواجه النصر وديًا اليوم استعدادا للقاء سيراميكا فى دورى نايل

الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة إنبى فى دورى نايل

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 25 من دوري نايل

بيراميدز يهزم الجونة بهدف ويؤكد انفراده بقمة دورى نايل

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

غلق 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

تحرير 108 مخالفات تموينة متنوعة في حملة بالغربية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟