لفتة إنسانية.. طلاب "طب بيطري" جامعة سوهاج يتبرعون بـ260 ألف جنيه لشراء "قوقعة" لزميلتهم

ثمن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مبادرة طلاب كلية الطب البيطري بجمع مبلغ 260 ألف جنيه تبرع لزميلتهم لشراء جهاز قوقعة للأذن، كما ساهم صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة بمبلغ 200 ألف جنيه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لجهاز القوقعة 460 ألف جنيه، مشيدًا بمشاركة الطلاب في هذا العمل الخيري والتطوعي والذي يمثل أقصى درجات الإنسانية، داعيًا الطلاب للاستمرار في العطاء المثمر والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

وأكد "النعماني" أهمية ودور صندوق التكافل بالجامعة، في تقديم الرعاية الإجتماعية للطلاب غير القادرين، لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب، وتحقيق الضمان الاجتماعي لهم بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخولهم المادية.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة تبذل مجهودات مضنية لمد يد العون للطلاب غير القادرين ماديًاَ، والطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وسد احتياجاتهم الاجتماعية اللازمة لإتمام المرحلة الدراسية على أكمل وجه، موضحًا ان أوجه تقديم الدعم للطلاب، تشمل إجراء العمليات الجراحية، وشراء أجهزة تعويضية، وسماعات طبية لذوي الإحتياجات الخاصة، وسداد رسوم دراسية للطلاب النظاميين وطلاب الإنتساب الموجه، وسداد رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية للطلاب المكفوفين والحالات الصحية.

فيما شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مناقشة مشروع تخرج النواتج الطبيعية للدفعة الثامنة بكلية الصيدلة الخاص بقسم العقاقير، بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور علام محمد عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح الدين، والدكتور ممدوح فوزي وكلاء الكلية، والدكتور مصطفى أبو العز المشرف الأكاديمي للإتحاد المصري لطلاب صيدلة، وعدد من أعضاء هيئةالتدريس ومعاونيهم والطلاب، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأشاد "النعماني"، بما شاهده من مشاربع للطلاب والذين قاموا بإنتاج مستحضرات صيدلية مصنعة يدويًا من مواد طبيعية 100%، باستعمال الزيوت العطرية الطيارة والزيوت غير الطيارة وشمع العسل، وزبدة الشيا ومستخلصات النباتات الطبية، وزيوت الزيتون وغيرها، والتي تم استخلاصها داخل معامل الكلية وإعداد الصورة النهائية لها، وذلك في إطار مزج خبراتهم مع ما يتم تدريسه في قسم العقاقير، بالإضافة إلى إجراء عدة أبحاث علمية عن العديد من المنتجات، مقدمًا شكره الي أعضاء هيئة التدريس بالكلية على مجهوداتهم ودورهم في نقل علمهم وخبراتهم للطلاب، متمنيًا للطلاب دوام التوفيق والنجاح والاستمرار في تلقي العلم وتطوير مهاراتهم في المجال الصيدلي.

وأوضح الدكتور علام عبدالمنعم، أن الكلية تتميز بوجود طلاب على مستوى عالي من المهارة والكفاءة قادرين علي المنافسة محليًا ودوليًا، مؤكدًا دور كلية الصيدلة في دراسة المشكلات الصحية واقتراح الحلول العلمية المناسبة، داعيًا الطلاب إلى الإطلاع على كل جديد لمواكبة التقدم الهائل في المجال الصيدلي.

وقال الدكتور محمد صلاح الدين، إن طلاب الفرقة الرابعة بقسم العقاقير قاموا بعمل مشروع تخرج لمنتج دوائي بصورة نهائية، معتمدًا على أسلوب علمي، وذلك بناءً على ما تم دراسته للطلاب في قسم العقاقير خلال الأربع سنوات الدراسية، كما قاموا بصناعة مستحضرات لحصوات الكلى، وكريمات لعلاج البواسير، وأدوية شراب لعلاج الكحة وعسر الهضم، إلى جانب أدوية فاتحة للشهية وأخرى لعلاج السمنة، وذلك بمستخلصات طبيعية وغير موجودة بالسوق الدوائية من قبل.

وذكرت الدكتورة هبة علي حسن المدرس بقسم العقاقير، أنه تم تصميم نشرات داخلية تعريفية لجميع المشروعات، تضم جميع المعلومات الخاصة بالمنتج من أعراض جانبية، وجرعات مناسبة وتداخلات دوائية أو محاذير الاستخدام.