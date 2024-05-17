إصابة عاملين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة عاملين باليدين اليمنى واليسرى طرف أول وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بتلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز

وانتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من: طرف أول "إسلام. ع. ع. ع" 32 سنة صاحب محل ونجل عمه "حسام. م. ع" 24 سنة عامل مصابًا باليد اليمنى واليسرى ونجل عمومتهم "محمود. ع. ا. ه" 34 سنة عامل مصابًا باليد اليمنى واليسرى وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام.

وطرف ثان "عطا. م. م. ا" 52 سنة مدرس ونجل شقيقه "محمد. ج. م. ا" 18 سنة طالب ونجل عمومتهم "كريم. س. ت. ا" 17 سنة طالب، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم وبحوزة الثالث من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثاني والثالث من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيره ولهو الأطفال.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.