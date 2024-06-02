هنا تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

ننشر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي حيث تصدر رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والذي اطلقته وزارة التضامن عمليات البحث علي محرك البحث جوجل منذ انطلاق المنظومة الخاصة ببطاقات الخدمات المتكاملة، والتي تم اطلاقها تحت شعار «هنوصلك» حيث تهدف الي منح مليون مواطن من ذوي الهمم الكارت الذكي لتوفير الخدمات التي تقدمها الدولة له دون عناء.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وترصد الدستور كافة التفاصيل المتعلقة بكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 حيث وفرت وزارة التضامن عدد من مكاتب التأهيل المتنقلة بالمحافظات وداخل القرى والنجوع بهدف سرعة بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وتتضمن خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي رابط خاص يمكن بالمواطنين الدخول علية للاستعلام من خلال الرقم القومي كذلك المتقدمين بطلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية:

لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي http://pod.mohp.gov.eg/.

ضرورة ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

ثم الضغط على كلمة " بحث".

تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

يتم التوجة إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

أهم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق الكشف المجاني في المستشفيات الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية. الجمع بين معاشين الدمج في المدارس والجامعات الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب.

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