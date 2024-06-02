الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هنا تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ننشر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي حيث تصدر رابط  الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والذي اطلقته وزارة التضامن عمليات البحث علي محرك البحث جوجل  منذ انطلاق المنظومة الخاصة ببطاقات الخدمات المتكاملة، والتي تم اطلاقها تحت شعار «هنوصلك» حيث تهدف الي منح مليون مواطن من ذوي الهمم الكارت الذكي لتوفير الخدمات التي تقدمها الدولة له دون عناء.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وترصد الدستور كافة التفاصيل المتعلقة بكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 حيث وفرت وزارة التضامن عدد من  مكاتب التأهيل المتنقلة بالمحافظات وداخل القرى والنجوع بهدف سرعة بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

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كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

 

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وتتضمن خطوط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي رابط خاص  يمكن بالمواطنين الدخول علية للاستعلام من خلال الرقم القومي كذلك  المتقدمين بطلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي http://pod.mohp.gov.eg/.
  • ضرورة ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له.
  • ثم الضغط على كلمة " بحث".
  • تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.
  • يتم التوجة إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

أهم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

  1. التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق
  2. الكشف المجاني في المستشفيات
  3. الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية
  4. مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
  5. الجمع بين معاشين
  6. الدمج في المدارس والجامعات
  7. الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية
  8. الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات
  9. التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين
  10. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات
  11. الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب.

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كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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