ضبط ديلر مخدرات غسل 80 مليون جنيه فى محافظة سوهاج

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بغسـل حوالى 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة سوهاج؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات".

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ"80 مليون جنيه تقريبًا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.