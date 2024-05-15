وكيل "رياضة النواب": موازنة وزارة الشباب "خداعة".. وإجراء ضروري من رئيس اللجنة

انتقد النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موزانة وزارة الشباب والرياضة، واصفا إياها بالموازنة الخداعة، التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة، وفي الواقع لا تحقق إضافات حقيقة للأنشطة الشبابية بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة وزارة الشباب والهيئات التابعة لها.

وقال وكيل لجنة الشباب، إن موزانة مديرية الشباب بمحافظة سوهاج تصل إلى ٢٣٤ مليون جنيه، منها ٢١٠ مليون أجور موظفين، و١١ مليون فرق أجور للعاملين بالمناطق النائية وشراء مستلزمات، مؤكدا أن باقي الموازنة لا يكفي لعمل أي أنشطة.

من جانبه، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بحضور وزيري الشباب والمالية، للعمل على تقديم الدعم اللازم لجميع مديريات الشباب والهيئات التابعة لوزارة الشباب.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن وكلاء وزارة الشباب بالمحافظات يبذلون جهودا غير عادية لمديريات ودور اللجنة ووزارة الشباب، هو التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الإمكانيات اللازمة لمساعدة الشباب.

وأكد أنه خلال الاجتماع المزمع عقده الأسبوع المقبل، بحضور وزير المالية ووزير الشباب سيتم خلاله المطالبة بزيادة الموازنة لصالح مديريات الشباب وكذلك زيادة موازنة الأكاديمية الوطنية للشباب.