برلمانية مستقبل وطن تتساءل عن إجراءات جذب الشباب لمراكز التنمية البشرية

تساءل النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحاصل على الأغلبية البرلمانية في مجلس الشيوخ عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة لجذب الشباب، خاصة في القرى نحو المراكز الشبابية أو مراكز التنمية البشرية، بغض النظر عن تسميتها، قائلا: "إذا لم تستوعب الشباب، سيذهبون إلى القهوة والكافيهات".

وحذر "الخولي" من ترك الشباب خاصة في سن المراهقة دون رؤية واضحة لجذبهم نحو الطريق الصحيح، ودعا إلى التحاقهم طواعية بالمراكز الشبابية ليطمئن ذويهم، قائلاً "الأسهل أن يكون الشاب خارج نطاق السيطرة".

وثمَّن "الخولي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، التي ناقشت طلب المناقشة العامة المقدم من زين الإطناوي وعشرين عضوًا آخرين، للاستيضاح حول سياسة الحكومة في خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وضمان تكاملها مع الهيئات الأخرى دور وزارة الشباب في التحول نحو مراكز التنمية الشبابية والابتكار فيها.

من جانبه، وجه النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة للجهود المبذولة في مجالي الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أنه سبق وتم مناقشة اقتراح برغبة مقدم منه داخل اللجنة الأسبوع السابق، متعلق بمراكز التنمية الشبابية لاسيما وسط النموذج الناجح بتحويل مركز شباب الجزيرة إلى مركز تنمية شبابية، وهو النهج الذي تنتهي انتشارها في ربوع الجمهورية.

وفي السياق، اقترح النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالتعاون والتكامل بين وزارة الشباب وهيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أراضي لإنشاء مراكز شبابية في المدن الجديدة، تكون البداية لعمل مراكز ذات قيمة اقتصادية مع الحفاظ على المراكز القديمة المتواجدة حاليا وتطويرها.

وأشاد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ، بالدور الكبير التي تقوم به وزارة الشباب وخاصة في مراكز التنمية الشبابية.

وقال اللواء طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن تطوير مراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي حتى لا نترك الشباب فريسة للأفكار الهدامة والظلامية، وهو ما حدث من قبل الجماعات المتطرفة في فترة من الزمن.

وطالب رسلان وزارة الشباب والرياضة بخطة وافية وشاملة لتطوير مراكز الشباب الموجودة حاليا، والمستقبلية، لتحقيق أهدافها بإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل، فيما كشف النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع عن مفاجأته بطلب المناقشة العامة المقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى"، والذي يتم مناقشته الآن بحضور وزير الشباب والرياضة.