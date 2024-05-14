الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لقيادات شبابية إعلامية إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية

الأكاديمية العسكرية
الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لقيادات شبابية إعلامية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارة لوفد من القيادات الشبابية الإعلامية العالمية يمثلون 22 دولة بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني والتعريف بجهود الدولة المصرية وما وصلت إليه من تطوير وتحديث في شتى المجالات. 

وتضمنت الزيارة عرض تقديمي عن تطور المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعقبها جولة للمنشآت التعليمية والتدريبية والقاعات الدراسية التي تم تصميمها وفقًا لأحدث الأسس العلمية الحديثة، وخلال الزيارة تم تنظيم ندوة تثقيفية تناولت الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في محيطها الإقليمي والدولي وكذا دور الإعلام العسكري في إبراز مهام القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لإعلاء قيم السلم والأمن والتفاهم الدولي.  

وفي نهاية الفعاليات، أعرب الوفد عن عميق شكرهم للقوات المسلحة عن تنظيم مثل هذه الزيارات للتعريف بمنظومة التأهيل داخل الأكاديمية العسكرية وما تضمه من إمكانات وخبرات ونظم تكنولوجية حديثة لتأهيل الدارسين.

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