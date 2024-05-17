الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفق تصنيف (CWUR)

جامعة سوهاج ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حصد الجامعة المركز 17 علي مستوي الجامعات المصرية والمركز 40 علي مستوي الوطن العربي في التصنيف الدولي للجامعات  (CWUR) لعام 2024 لأفضل 2000 جامعة علي مستوي العالم.


ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي ما تبذله الوزارة من جهود حثيثة للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع القدرة التنافسية للجامعات عالميًّا، بما يصب في مصلحة الطلاب، ويرتقي بالسمعة الدولية للجامعات المصرية، ووضعها في مكانة مرموقة لتنافس الجامعات الدولية.

وأكد النعماني أن الجامعة تشهد تطور ملحوظ واهتمام كبير بالبحث العلمي مما ساعدها في تقدمها في التصنيفات الدولية وحصدها العديد من المراكز  المتقدمة خلال الفترة الماضية مثل تصنيف جامعة شانغهاي، تصنيف تايمز البريطانية، وتصنيف ويبومتركس، وغيرها من التصنيفات العالمية، والذي يبرهن علي ان إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة الإمكانيات للبحث العلمى والباحثين، وتهيئة البيئة التعليمية والبرامج المتطورة بهدف التحسين المستمر لترتيب الجامعة بين الجامعات العالمية.

وقال الدكتور عبد الله اسماعيل مدير النشر العلمي بالجامعة أن تصنيف (CWUR)، يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألفًا على مستوى العالم، ويستخدم سبعة مؤشرات موضوعية وقوية مجمعة في أربعة مجالات لتصنيف جامعات العالم، وهي: (التعليم) ويعتمد على النجاح الأكاديمي لخريجي الجامعة (25%)، (قابلية التوظيف).

ويعتمد هذا المؤشر على النجاح المهني لخريجي الجامعة (25%)، (هيئة التدريس) ويتم قياسها من خلال عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على أعلى الامتيازات الأكاديمية (10% )، ⁠المؤشر الرابع والأخير وهو (البحث العلمي)، ويتضمن (مخرجات البحث: ويتم قياسها من خلال إجمالي عدد الأوراق البحثية (10%)، المنشورات عالية الجودة: يتم قياسها من خلال عدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجلات رفيعة المستوى (10%)، التأثير: يُقاس بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجلات ذات تأثير كبير (10%)، الاستشهادات: تٌقاس بعدد الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير (10٪).

جدير بالذكر أن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR)، تم تدشينه في عام 2012، كمشروع بحثي يقدم المشورة في مجال السياسات والرؤى الإستراتيجية والخدمات الاستشارية للحكومات والجامعات لتحسين النتائج التعليمية والبحثية.

حسان النعماني الوطن العربى World University Rankings رئيس الجامعة العلمى تصنيف تايمز البريطانية

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