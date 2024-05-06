محافظ الدقهلية: ضبط 358 مخالفة تموينية في 17 مركزا

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع جميع أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وأشار إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.



تفاصيل الحملات

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين اسفرت عن تحرير 358محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 17مركز ومدينة شملت مراكز ومدن شربين وتمي الامديد وجمصه والمنزلة وميت غمر ومنية النصر ونبروه والمنصورة والسنبلاوين والجمالية وبلقاس وبني عبيد وأجا ودكرنس وطلخا وميت سلسيل ومحلة دمنه وقرر "مختار"احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية جاءت بعد اطلاعه على التقرير الذي قدمه المحاسب السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، بالإضافة إلى تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار إليها شملت المرور على 750 مخبزاً على مدار 5 أيام للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الانتاج، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات. كما تم التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به، بالإضافة إلى المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وتم ضبط مخالفات تتضمن نقص في الوزن وتوقف عن الإنتاج، وتحرير إنذارات بسبب عدم مطابقة للمواصفات، عدم وجود سجل تفتيش، انتهاء انتاج، عدم إعطاء بون، نقص في نظافة أدوات العجين، عدم إعلان عن الأسعار، غش تجاري، سلع مجهولة المصدر، بيع بازيد من السعر الرسمي، مخالفة تعليمات، تجميع سلع مدعمة، عدم تمكين حملة من أعمالهم، إدارة منشأة بدون ترخيص، تجميع دقيق وتصرف في دقيق، تجميع بطاقات تموينية، عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن وجود مخازن، مبيعات وهمية، استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص.

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