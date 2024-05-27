الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

مؤتمر صك الاضحيه
مؤتمر صك الاضحيه بنك الطعام

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