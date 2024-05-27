صور مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور) الإثنين 27/مايو/2024 - 02:01 م 5/27/2024 2:01:27 PM مؤتمر صك الاضحيه بنك الطعام (تصوير طارق الجباس) شارك طباعة 435972632_767843405495401_8788068666061216381_n 436239709_1180759379605726_4402560768946463821_n 436274518_3663041890617153_8083902063481807947_n 436276620_3694004754186418_372409420279338511_n 436279642_913406650553745_8965215350227114544_n 436308023_820785153349259_3413142959349644951_n 436313940_1407091863328740_3307633646009946942_n 436317185_931876738713829_7588120022917878718_n 436332221_1482868252659549_8739914411459831651_n 436343405_1454432985214853_3820226806504491866_n 436428563_977419200722698_8196858100746888761_n 436466678_770097721621573_6201509288182759236_n 436514401_1011118953756179_586006162687059135_n 436578578_326932527108092_6129008732940752864_n 436586139_1122931535763462_7680782610882985301_n 436592342_1106262203784668_4270707248832006297_n 436596667_1371615970193776_4393653148980980584_n 436662924_416590877951446_4358400667848651379_n 436667526_967093588420218_5141047469790139555_n 436701794_335160536056685_2039223360289404277_n 436725102_410148851845380_5148278457591110331_n 436747360_879206657367773_6055142393257404562_n 442405177_2687352054778146_2398349937203806223_n 442445539_1163978614640245_6343843896840041335_n 442561817_439535862153547_3731837482270733911_n 445919386_1376345506388349_2838252360635690849_n 445919640_980636886987601_4367462829786604565_n شارك طباعة