الأربعاء 08 مايو 2024
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محافظات

وكيل تعليم الدقهلية: تم وضع أسئلة امتحانات النقل وفق المواصفات الفنية للورقة

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية

انطلقت اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة الدقهلية، بمختلف المدن والمراكز والقرى.

وأوضح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، أنه تم وضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مع مراعاة مستويات الطلاب المختلفة، ومتدرجة من حيث الصعوبة وخاطبت كل المستويات المعرفية للطلاب والأسئلة من المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف شعبان أنه تم تشكيل الكنترولات، وإعداد قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، وإعداد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة، بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن امتحانات اليوم تشمل طلاب الصف الرابع الابتدائي، والسادس الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني محافظة الدقهلية ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم

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