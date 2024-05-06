"صوامع الدقهلية" تستقبل 187 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم التوريد 2024

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استقبال شون المحافظة لأكثر من 187ألف و908 طن قمح حتي الآن، ضمن أعمال موسم توريد القمح، والذي انطلق في 15 ابريل الماضي.



مختار: المساحه المنزرعه قمح هذا الموسم 252292 فدان

وأوضح "مختار" أن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم 252292 فدان والمتوقع توريده 400 الف طن بالدقهلية.

وقال"مختار" إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة بسعه تخزنيه 289الف طن واضاف "مختار"ان اسعار التوريد 2000جنيه لاردب القمح درجه 23ونصف و1950 جنيه لاردب القمح 23درجه و1900جنيه لاردب القمح درجه22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعه..



وتضمنت توجيهات "مختار" التاكيد علي ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج.

وأشار "مختار" لأهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الاقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

وقال "مختار" انه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي.

وأشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لاهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.

وأكد "مختار"علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حينه..