قوة ضاربة للتتويج بالكونفيدرالية.. أفضل خطة لـ"الزمالك ضد نهضة بركان"

يخوض الزمالك الليلة مباراة الحسم أمام نهضة بركان في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بهدف التتويج باللقب الإفريقي الثاني عشر في تاريخ القلعة البيضاء.

ويحتاج الزمالك للفوز 1- صفر للحصول على اللقب للمرة الثانية بعد عام 2019 والمهمة وإن كانت تبدو سهلة إلا أنها تحتاج إلى طريقة لعب معينة والتزام تام من اللاعبين بأداء الواجبات الهجومية والدفاعية.

1-3-2-4 الطريقة الأفضل للزمالك

وتعتبر طريقة 4-2-3-1 هى الأفضل للزمالك في مباراة الليلة وهى نفس الطريقة التي اعتمد عليها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفارس الأبيض في مباراة الذهاب بالمغرب مع تغيير في التشكيل بالدفع بـ مصطفى شلبي أو السنغالي إبراهيما نداي في مركزالجناح الأيسر, ومنح محمد شحاتة دورًا مزدوجًا يتمثل في دعم نبيل عماد دونجا في وسط الملعب والتقدم للمشاركة في الهجوم حسب سير اللعب مع سرعة الارتداد عند فقد الكرة.

في طريقة 4-2-3-1 يحتاج الزمالك للاعب وسط يجيد الاختراق في عمق الدفاع والقيام بدور رأس الحربة الثاني، وهو ما يجيده يوسف أوباما ولو كان في حالته الطبيعية لكان الدفع به أفضل من أحمد حمدي، لكن مشكلة أوباما ومصطفى شلبي أنهما عائدان من إصابة والمباريات الكبرى تحتاج للاعبين الأجهز فنيًا وبدنيًا.

قوة ضاربة على مقاعد البدلاء

القوة الضاربة للزمالك تتكون أحمد مصطفى زيزو وأحمد حمدي وإبراهيما نداي وسيف الجزيري لعب الخط الهجومي، وهو أمر طبيعى لأنهم دائمًا الأقرب للمرمى وتسجيل الأهداف، لكن هناك لاعبين آخرين يمكن أن يكونوا قوة ضاربة أمثال حسام عبدالمجيد الذي يجيد التقدم في الركلات الثابتة وتسجيل الأهداف برأسه ونبيل عماد دونجا بقوة تسديداته من خارج منطقة الجزاء.

وعلى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـلزمالك، منح الأولوية لسلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة في ظل تواضع مستوى حمزة حمياني حارس نهضة بركان خاصة أن الزمالك يملك لاعبين يجيدون التسديد بعيد المدى أمثال أحمد مصطفى زيزو ونبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة.

ويمثل مصطفى شلبي ويوسف أوباما ورقتين هجوميتين رابحتين على مقاعد البدلاء يمكن لجوزيه جوميز الاستعانة بهما حسب سير المباراة خاصة إذا استمرت نتيجة التعادل أو تقدم نهضة بركان بهدف.