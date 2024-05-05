مصرع شاب فى حريق مخزن كراتين بالدقهلية

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، إثر حريق شب في مخزن مملوك لوالده، بعزبة ديل البحر التابعة لمركز الستاموني، في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بنشوب حريق في مخزن كراتين بعزبة ديل البحر دائرة المركز، ووفاة شخص.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين نشوب حريق في مخزن كراتين بسبب ماس كهربائي، وأثناء محاولة نجل مالك المخزن ويدعى عبدالرحمن هيثم جمعة، ويبلغ من العمر 17 عامًا، السيطرة على النيران أصيب بحروق شديدة، وأغلق عليه الباب الإلكتروني للمكان، ولم يتمكن أحد من إنقاذه، وتفحم داخله.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.