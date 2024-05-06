صحة الدقهلية: تكثيف أعمال الرش بالكنائس والحدائق لمقاومة الحشرات

كثفت فرق ادارة المتوطنة أعمال الرش بالكنائس والحدائق لمقاومة البعوض والحشرات والمكافحة الأرضية، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة لمكافحة الحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الرذاذ والضباب وبناء على تعليمات دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وتوجيهات دكتور عبير عبد الغني وكيل المديريه للطب الوقائي وفي اطار الاستعدادات لعيد القيامه المجيد وعيد شم النسيم



تفاصيل الحملة

قامت الإدارة العامة لمكافحة الامراض المتوطنة وادارة مكافحة ناقلات الأمراض تحت اشراف دكتور سحر على مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ومحمد عبد الخالق مدير اداره مكافحه ناقلات الامراض بالتنسيق مع الوحدات المحلية ورؤساء مجالس المدن والأحياء بتنفيذ حملات مقاومة البعوض والحشرات بالاضافة للمكافحة الارضية لآماكن توالد البعوض وفقًا لخطة موضوعة مسبقًا لمنع والحد من انتشار الأمراض وضرورة ازالة القمامه والرش بعد جمع القمامة بجميع المراكز وكذلك رش البرك والمستنقعات مع ضرورة إزاله المياه الراكدة.



حيث أكد وكيل الوزارة توفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة مقاومة الحشرات من أجهزة الرش والمبيدات المطلوبة، وتجري إدارة مكافحة ناقلات الأمراض أعمال الرش باجهزة الضباب الحراري لتقليل كثافة البعوض والذباب كما تقوم بعمل المكافحة الرضية للاماكن الايجابية لتوالد البعوض بالمناطق والأحياء في المدن والمراكز والقرى المجاورة للقضاء على الحشرات والبعوض حيث يتم استهداف البعوض بالاجهزة المحمولة على السيارات ويتم استهداف اماكن التوالد بالرشاشات المحمولة على الظهر.

كما أشار أنه يتم الرش الكنائس والحدائق والمتنزهات حسب خطه موضوعه والاماكن الحيويه بمدينة المنصورة

كما يتم رش المراكز والمحليات التابعه للمحافظة.

وأكد " مكين " ان صحة الدقهلية لا تألوا جهدا فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحماية من الامراض لتوفير المناخ الصحى الآمن للمواطنين

جانب من الحمله

جانب من الحمله