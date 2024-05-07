محافظ الدقهلية: تجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء عن فتح أبواب المراكز التكنولوجيه بمختلف المراكز والمدن أمام المواطنين لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء، مشيرًا إلي أن عدد المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة بلغت 21 مركزا، ويتم تلقي الطلبات من المواطنين وفقًا للمركز والمدينة والحي التابع لها.



مختار: تجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن

وصرح " المحافظ " بأنه تم تجهيز جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء علي أعلي مستوي وتشكيل فرق عمل من الديوان العام للمحافظة لمتابعة العمل وتذليل العقبات بجميع المراكز التكنولوجيه من خلال التنسيق الكامل مع المختصين بملف التصالح بالمحافظة ومسئولي مركز المعلومات والمركز التكنولوجي الرئيسي بالمحافظة.



وأوضح " مختار " بأنه تم تدريب عدد 350 من رؤساء المدن ونوابهم والعاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية علي قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية وكيفية تلقي الطلبات من المواطنين وفحصها والتأكد من استيفاء الطلبات للشروط المطلوبه.



وقال ": تم التوجيه باستخدام كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلقي الطلبات من المواطنين، مشيرًا إلي أن هناك متابعة شخصية مني يوميًا لهذا الملف وسنبذل قصاري جهدنا كفريق واحد في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل سرعة تلقي الطلبات والانتهاء من فحصها ومراجعتها لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين.



وأشار " مختار " إلي أن تلقي طلبات التصالح بداية من اليوم للمواطنين الذين لما يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلبتهم من قبل طبقًا للقانون القديم، موجهًا النداء إلي المواطنين الذين لم يسبق التقدم بسرعة التوجه إلي المراكز التكنولوجية وتقديم طلباتهم واغتنام الفرصه التي اتاحتها القياده السياسة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وحل مشاكلهم المتعلق بمخالفات البناء.



وصرح "المحافظ " أن عدد طلبات التصالح بلغت 164 ألف تقريبا ومن المتوقع أن تصل إلي 200 الف طلب بعد إعادة فتح باب تلقي الطلبات مره أخري وفقًا لقانون التصالح الجديد الذي تم وضعه تيسيرا علي المواطنين حرصًا من الدولة المصرية علي إنهاء معاناة مواطنيها في هذا الملف الذي شغل حيز كبير من تفكيرهم وقلقهم خلال السنوات الأخيرة.

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