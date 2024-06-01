السبت 01 يونيو 2024
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القبض على أحمد جلال عبدالقوى لتنفيذ حكم حبسه فى "حيازة المخدرات"

أحمد جلال عبدالقوي
أحمد جلال عبدالقوي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان أحمد جلال عبدالقوي، لتنفيذ حكم قضائي ضده بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لضبطه بحيازته مخدرات بقصد التعاطي.

نتائج التحقيقات مع أحمد جلال عبدالقوي

كشفت التحقيقات في القضية رقم 25503 لسنة 2023 المتهم فيها أحمد جلال عبد القوى في واقعة تعاطيه وإحرازه لـ 4 أنواع من المخدرات.

وأوضحت التحقيقات، أن أحمد جلال عبد القوي أحرز 4 أنواع مخدرات، هي جوهر مخدر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأنه أحرز البنزوديازيين بقصد التعاطي.

وذكرأمر الإحالة الذي اشتمل على أقوال الشهود في تحقيقات النيابة العامة، والتي كشفت عن أن المتهم بعد تعاطيه المواد المخدرة أبصر مغشيًا على الأرض وبجواره محقن طبي وبإجراء الكشف الطبي على المتهم تبين أنه يعاني من غيبوبة كاملة وفقدان في الوعى وأن حالته تنبأ عن تعاطي مواد مخدرة.

الفنان أحمد جلال عبد القوى القبض على الفنان أحمد جلال عبد القوي حيازة المخدرات تحقيقات النيابة العامة

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