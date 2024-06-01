السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة محامي قاتل نيرة أشرف لجلسة الأول من شهر يوليو المقبل

نيرة أشرف
نيرة أشرف

قررت محكمة جنح مستأنف طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة “أحمد.ح” محامي قاتل نيرة أشرف بتهمة السب والقذف والتشهير بعائلة اعلامي بأحدي القنوات الشهيرة للأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

البداية أحداث الواقعة بقيام الإعلامي أحدي القنوات الفضائية بتحرير محضر ضد “أحمد. ح” المعروف إعلاميًا بمحامي قاتل نيرة موجها له تهمة السب والقذف والتشهير بعائلته، عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك).

وأصدر سعيد عصام وكيل نيابة أول طنطا، تحت إشراف أنس همدان رئيس النيابة، قرارًا بضبط وإحضار المتهم في الواقعة، وأكد تقرير الفحص الفنى المحرر بمعرفة قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الغربية، وكذلك تحريات رئيس فرع مباحث الإتصالات بوسط الدلتا صحة الواقعة رقم 140 جنح إقتصادية لسنة 2023.

محكمة جنح مستأنف طنطا تأجيل محاكمة محامي قاتل نيرة أشرف القنوات الشهيرة

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