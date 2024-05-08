الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

في أثناء عبور المزلقان.. إصابة شخص صدم قطار بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب شخص بإصابات بالغة إثر صطدمه من قبل قطار في أثناء عبوره مزلقان محطة قطار طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة طلخا يفيد بتصادم قطار بشخص اثناء عبوره المزلقان بطلخا.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة (عمر شريف عبد الرازق)، ٢٧ سنة، بجرح ١٠ سم بالجانب الأيمن من البطن وسحجات، وشبه كسر بالحوض، ونقل المصاب لمستشفى الطوارئ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

بحملة توعية …اورام المنصورة تشارك فى اليوم العالمى للسرطان

نظم مركز أورام جامعة المنصورة، حملة توعية بمشاركة عدد من أطباء المركز وطلاب الامتياز بكلية الطب، حول مرض سرطان المبيض تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان المبيض الموافق اليوم 8 مايو.

جاءت الحملة التى قام خلالها العشرات من طالبات الامتياز بكلية طب المنصورة بتوزيع منشورات توعية على المترددين على المراكز الطبية والمارة بشارع جيهان بمحيط مركز الأورام.

وقال دكتور باسل رفقي، أستاذ مساعد جراحة الأورام وعضو مجلس إدارة الجمعية الأوروبية للأمراض النسائية، إنه في إطار الاحتفاليات الدولية باليوم العالمي للتوعية بسرطان المبيض، أجريت فعالية بمركز الأورام بدعم من دكتور وليد النحاس مدير المركز  بمشاركة طبيبات الامتياز وطالبات السنة النهائية للنظام التقليدي ومانشستر وأطباء ومتدربي قسم جراحة الأورام، حيث تم توزيع الكروت والمنشورات على المارة وتم إطلاق البالونات باللون الأزرق في سماء المنصورة مساهمة للتوعية بهذا النوع من السرطان.

 

محطة قطار طلخا طلخا الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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