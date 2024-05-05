الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"صحة الدقهلية": انتشار للفرق الطبية أمام الكنائس والمتنزهات والنوادي

شريف مكين
شريف مكين

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، انتشار مكثف للفرق الطبية أمام الكنائس بجميع قرى ومدن المحافظة وكذلك أماكن الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، كما تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة ولكبار السن في أماكن الاحتفالات بالكنائس، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأشار مكين إلى انتشار فرق التواصل المجتمعي لمساعدة المواطنين والتنبيه عليهم باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه وكذا توعيتهم بالمبادرات الرئاسية التي تقدمها الدولة سواء للمرأة المصرية أو كبار السن ومرضى الاعتلال الكلوى وغيرها، مؤكدا انعقاد لجنة الأزمة بالمديرية لمتابعة أي بلاغات على مدار الساعة. 

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأخوة الأقباط: الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة

وفي سياق آخر، زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدينتى المنصورة وميت غمر وبلقاس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا: “أنقل إلى جميع الأخوة الأقباط بالدقهلية خالص تهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد القيامة المجيد”. 

وأضاف: “خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي”، مؤكدا أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في جميع المواقف ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن المصريين يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، وأن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

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شريف مكين وكيل وزارة الصحة الدقهلية وزارة الصحة الكنائس

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