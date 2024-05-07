الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إصابة سيدة و3 أطفال في انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

انقلاب سيارة داخل
انقلاب سيارة داخل ترعة - أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بشكل مبدئي، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على الطريق الزراعي الشرقي كوبري خزام، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع ب10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.


البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على كوبري خزام في مركز قوص.

تم الدفع ب10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتبين بعد الفحص أن الحادث أسفر بشكل مبدئي على 4 مصابين جار نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب وقوع الحادث.

فيما قد حصل الدستور على أسماء مصابي الحادث الذي وقع، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على الطريق الزراعي الشرقي كوبري خزام، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وأسفر عن إصابة سيدة و3 صغار.

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