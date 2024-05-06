إصابة فتاة باختناق إثر حريق نشب داخل حوش منزل بقنا

أصيبت فتاة بحالة اختناق، اليوم الاثنين، إثر حريق نشب داخل حوش منزل في قرية الكلالسة، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق في حوش منزل بقرية الكلالسة مركز قوص، وأسفرت الواقعة عم إصابة فتاة.

وبعد الفحص تبين إصابة "آ.م.، تبلغ من العمر 25 عامًا بحالة اختناق ونفوق مواشي إثر حريق نشب داخل حوش منزل في قرية الكلالسة مركز قوص، تم نقل المصابة إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.