الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس شاب عامين وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة تهديد فتاة في قنا

صورة أرشيفية لحبس
صورة أرشيفية لحبس

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثانية جنح برئاسة  المستشار حمدي صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى فواز وأيمن قناوي، وبحضور ياسين رمضان، وكيل النيابة، وسكرتارية مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار، بحبس شاب عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تعود بداية القضية إلى أغسطس من عام 2023 عندما قدمت فتاة شكوى في مباحث الإنترنت لتضررها من شاب كانت مرتبطة به سابقًا أرسل لها صور إباحية على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" مصحوبة بعبارات تهديد للتشهير بها مما تسبب لها في أضرار نفسية ومادية جسيمة.

 

وبعد تكثيف التحريات تم التوصل إلى صاحب الرقم والقبض عليه وإحالة الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الثانية جنح وذلك بعد التأكد من صحة شكوى المجني عليها، لذلك قررت المحكمة معاقبة المتهم بالسجن لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

كان قد قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا، ووائل أحمد وبحضور إيهاب فلتس وكيل النيابة، وسكرتارية مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار بتغريم شاب مبلغ قدره 50 ألف جنيه بتهمو إزعاج سيدة بنشر صورة بطاقة الرقم القومي المملوكة لها إضافة إلى كتابة عبارات مسيئة عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقنا.

 


كانت بداية القضية في شهر أكتوبر من العام الماضي 2023 عندما قدمت سيدة شكوى ضد شاب من إحدى قرى محافظة قنا لتضررها منه بعد بأن قام بنشر عبارات مسيئة عنها منها "دي نصابة" بالإضافة إلى صورة الرقم القومي الخاصة بها دون رضاها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية جسيمة بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.

 

وبعد فحص الواقعة من قبل ضباط تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن قنا تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه مما نُسب إليه وتعويض ألفين للمجني عليها بتهمة إزعاجها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في قنا.

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