الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

سقطا فى بئر.. مصرع مزارع ونجل شقيقه بقنا

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

لقى مزارع ونجل شقيقه مصرعهما، الخميس، سقطا خلال حفر بئر ماكينة ري زراعية أثناء عملهما في الأرض داخل قرية الكلالسة، مركز قوص، جنوبي قنا وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شخصين سقطا داخل بئر ماكينة ري زراعية في قرية الكلالسة مركز قوص.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع "بدوي.ع.م، يبلغ من العمر 64 عامًا، ويوسف.ع.ع، يبلغ من العمر 28 عامًا، إثر سقوطهما خلال حفر بئر ماكينة ري زراعية في قرية الكلالسة مركز قوص.

تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر وجاري التحقيق في الواقعة من قبل رجال المباحث.

قنا حادث أسقف قوص مركز قوص نجع حمادي

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