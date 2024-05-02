الخميس 02 مايو 2024
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محافظات

العثور على جثتي أب ونجله في ظروف غامضة بقنا

جثة أب - أرشيفية
جثة أب - أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، صباح اليوم الخميس، على جثتي أب ونجله بهما إصابات بطلقات نارية بمنطقة جبيلة قريبة من شركة الكهرباء في قرية حمرا دوم، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بالعثور على جثتي أب ونجله بهما إصابات طلقات نارية في قرية حمرا دوم التابعة لدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وانتقلت قوات الأمن من ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص العثور على جثة "علي. ع. أ" يبلغ من العمر 48 عامًا، ونجله عادل، يبلغ من العمر 18 عامًا، بهما إصابات طلقات نارية في منطقة جبلية بقرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.

وجاري معاينة المجني عليهما من قبل الجهات المختصة في مكان الواقعة، قبل إيداعهما داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، ليبدأ التحقيق العاجل لكشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمين.

قنا محافظ قنا أشرف الداودي محافظ قنا جثث جثة

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