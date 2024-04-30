"الداودي" يتفقد الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة حالة الطرق بعدد من الشوارع، رافقه الدكتور حازم عمر نائبه ، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، المهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، شاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، المهندسة غادة محمد مدير إدارة الشئون الهندسية وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد المحافظ، مناطق 23 يوليو، مدينة العمال، للتأكد من إعادة شوارع المحافظة إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات، موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر وإعادة الشئ لأصله ببعض الشوارع.

كما تففد الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل قنا، والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات خطة الدولة للتنمية المستدامة، للنهوض بالمرافق والخدمات العامة. ويشمل المشروع تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وآخر للمشاه، بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات، فضلا عن تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

ومن جانبه، أكد عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي للمحافظة، إن اللواء اشرف الداودي، حريص على متابعة الأعمال ميدانيا للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية، تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.