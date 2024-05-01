بالسعر الجديد.. إلزام زوج بدفع 24 مليون جنيه لطليقته في قنا

أصدرت محكمة نجع حمادي لشؤون الأسرة بقنا، حكماَ بإلزام زوج بأن يؤدى لزوجته مبلغ 24 مليون و254 ألف و465 جنيها قيمة المنقولات الزوجية شاملة قيمة المشغولات الذهبية وقت رفع الدعوى، بدائرة مركز نجع حمادي.

وتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية «سحر.ف» أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناَ طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه «ج.و.م» بأن يؤدي لها قيمة المنقولات الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى، وأن يؤدي لها قيمة المصوغات الذهبية الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى بفرق السعر الجديد.

وذلك على سند من القول إنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، ودخل بها وقد زفت إليه بمنقولاتها الزوجية ومصاغها الذهبي الثابتين بقائمة المنقولات والموقع عليها من المدعى عليه بما يفيد استلامها بصفة أمانة وتعهد بردها وقت طلبها.

وتحصلت المدعية على الحكم رقم 1314 لسنة 2024 أسرة نجع حمادي، والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المنقولات والمصاغ المبينين بقائمة أعيان جهازها وصفاَ وقيمة.