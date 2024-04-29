الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي

محافظة قنا
محافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة سكرتير العام المساعد، واللواء سامح البدراوي مدير عام  الإسكان بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية  بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 50.6%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الموقع العام بنسبة بلغت 34% وتشمل (الأعمال الاعتيادية وأعمال الإزالة- وأعمال الميكانيكا – أعمال الكهرباء)، كما بلغت نسبة تنفيذ المطاعم 77%، ونسبة تنفيذ المبني الإداري بلغت 35%، ونسبة تنفيذ الكافتيريا بلغت 77%،ونسبة تنفيذ دورات المياه العامة بلغت 78%، ونسبة تنفيذ مباني الاكشاك بلغت 70%، وبلغت نسبة تنفيذ اعمال حماية النيل 81%.

 

وأضاف "الداودي"، أن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا.

قنا أخبار محافظة قنا محافظ قنا اشرف غريب الداودي مراكز قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يتابع أعمال قوافل تنمية الأسرة القنائية

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

إحباط محاولة بيع كمية من الدقيق البلدى المدعم فى السوق السوداء بقنا

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

التصريح بدفن جثمانى "عروسى قنا"

"انقلبت بهم سيارة الزفة".. مصرع عروسين ومصور فى حادث سير بقنا

انهيار جدار يُصيب طفلين شقيقين تزامنًا مع موجه الطقس السيئة بقنا

الأكثر قراءة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

عاجل| نكشف خطة الزمالك للتعامل مع قرار إيقاف القيد وتوقيت دفع الغرامة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق