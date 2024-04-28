الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"انقلبت بهم سيارة الزفة".. مصرع عروسين ومصور فى حادث سير بقنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عروسين ومصور مصرعهم،  في حادث انقلاب سيارة زفة في ترعة بقرية دندرة بمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة،  مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد، بانقلاب سيارة في ترعة بقرية دندرة بقنا.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد عبد العليم ابوبكر، 20 عاما، وهناء سعيد أبو بكر، 17 عاما،  " عروسن"، ومحمود هاشم الدفاع،  17 عاما، مصور، انقلبت بهم سيارة في الترعة.

تم نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

قنا اللواء مدير أمن قنا حادث قنا جثتي عروسين 3 جثث

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