الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بسبب العاصفة الترابية فى قنا

أسعاف - صورة أرشيفية
أسعاف - صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة سيرفيس بسبب العاصفة الترابية وانعدام الرؤية، بجوار مدخل الوقف على الطريق الصحراوي الغربي في قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس، بجوار مدخل الوقف على الطريق الصحراوي الغربي.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، بشكل مبدئي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات

طوارئ بقنا استعدادًا لتبعات العاصفة الترابية 

وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع  التداعيات، وغلق الطرق السريعة على الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى بنطاق المحافظة، وطريقى قنا سفاجا وقنا الأقصر الزراعى، لحين انتهاء العاصفة الترابية المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، وذلك على خلفيه عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي بدأت من اليوم حتى انتهاء فترة تحذير  هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ قنا، بسرعة مراجعة خطة الطوارئ، والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أي تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وعمل دوريات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ. 

كما كلف محافظ قنا، إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتًا واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناجمة عن العاصفة الترابية والأمطار، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق لمواجهة أي تداعيات واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، للحد من الحوادث المرورية.

الإسعاف اسعاف قنا حادث سيارة قنا الطقس في قنا

مواد متعلقة

"تحرير سيناء.. قصة كفاح نحو البناء والتنمية".. ندوة بمجمع إعلام قنا

"كانت راجعة من الدرس".. إصابة طالبة ثانوي بطلقة طائشة في حجيرات قنا

طلاب قنا الأول على الجمهورية في تحسين إنتاجية القمح.. والمحافظ يكرمهم

إصابة 3 فى حريق منزل بقنا

محافظ قنا: المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 86 ألف و437 فدانًا

الأكثر قراءة

عاجل.. كعكة الـ12 مليار يورو.. خطة شاملة لجذب أكبر عائد ممكن من «سياحة اليخوت»

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

مع بداية تطبيق التوقيت الصيفى.. ما تأثير تغير الساعة البيولوجية على الجسم؟

إصابة وزير الأمن القومى الإسرائيلى بن غفير ونقله إلى المستشفى

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

موعد إجازة عيد الاضحى 2024 في مصر وشم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا