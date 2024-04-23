الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طلاب قنا الأول على الجمهورية في تحسين إنتاجية القمح.. والمحافظ يكرمهم

محافظ قنا
محافظ قنا

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، 16 طالبا و10 مدرسين من مدرسة خزام الثانوية الزراعية المشاركين بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري، لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاجية محصول القمح.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة، وحسن محمد القط، وكيل وزارة التموين، والدكتور قدري الشعيني، رئيس مركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاج محصول القمح من 15 إردبا إلى 30 إردبا للفدان بأسلوب الزراعة الذكية، في إطار المشروع الذي تشرف علية الإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري والممول من هيئة المعونة الأمريكية.

استثمارات 70 مليون جنيه

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه نتيجة لذلك فقد وقع الاختيار على مدرسة خزام الثانوية الزراعية لإقامة محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات 70 مليون جنيه لخدمة المجتمع المحلي الزراعي المحيط بقرى مركز قوص على مساحة 50 ألف فدان كمرحلة أولى، على أن تقدم هذه المحطة خدماتها لجميع المزارعين بأسعار مخفضة بنسبة 50% مقارنة للأسعار الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه المحطة ستشمل المعدات الكبرى للزراعة الذكية مثل الستارات الكبرى، والجرارات الزراعية الضخمة، ومقاطير النقل، ومواتير الرش، وكمبيين الحصد والفصل.

تابع أن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض.

أكد أن زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفني – الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعي - مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وجاءت المرحلة الأولى  بالتنفيذ في أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهي مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم أمبو بمحافظة أسوان.

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