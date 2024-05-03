الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استبعاد أفشة.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الجونة فى دوري نايل

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الجونة على ستاد القاهرة في تمام السابعة مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد محمد مجدي أفشة للمباراة الثانية على التوالي بعد استبعاده من مباراة الإسماعيلي الماضية.

كما استمر غياب ياسر إبراهيم وأليو ديانج رغم تعافيهما من الإصابة.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الجونة كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

المستبعدون من قائمة الأهلي

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وأحمد عبد القادر وأليو ديانج وحمزة علاء وكريستو وأفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه استعدادًا لمباراة الجونة التي تجمع الفريقين مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل الانتقال إلى ‏التدريبات البدنية والخططية في الملعب.‏

وعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالاستعداد للمباراة، التي تقام في السابعة مساء غد على ا‏ستاد القاهرة الدولي.‏

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