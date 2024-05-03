الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الجونة

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه استعدادًا لمباراة الجونة التي تجمع الفريقين مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل الانتقال إلى ‏التدريبات البدنية والخططية في الملعب.‏

وعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالاستعداد للمباراة، التي تقام في السابعة مساء غد على ا‏ستاد القاهرة الدولي.‏

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏الأربعاء الماضي على استاد برج العرب، ورفع الفريق ‏رصيده إلى 24 نقطة.‏

كولر يستقر على تطبيق سياسة التدوير 

وفي سياق متصل، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تطبيق سياسة التدوير في بعض المراكز مثل الظهير الأيسر والأيمن وحراسة المرمى ووسط الملعب، خاصة بعد تماثل معظم اللاعبين الأساسيين للشفاء.

وعاد الفريق للتدريبات أمس دون راحة عقب مواجهة الإسماعيلى، وخاض اللاعبون مرانًا خفيفًا قبل الدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.

وحرص كولر على عقد جلسة خاصة مع محمود كهربا والسولية والشحات بعد أن لاحظ عليهم علامات الحزن نتيجة عدم الدفع بهم فى المباريات الأخيرة بشكل أساسى، وجلوسهم على دكة البدلاء.

واتفق المعد البدني، بالتنسيق مع الدكتور أحمد جاب الله في حضور كولر، على تخصيص برنامج استشفائي للاعبين في ظل خوض 4 مباريات في أقل من 12 يومًا خلال الفترة الحالية بالدوري قبل التوجه إلى تونس لمواجهة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا.. ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام لقائمة مباراة الجونة

الاهلى الجونة مران الأهلي مباراة الأهلى والجونة دوري نايل

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والجونة بدوري نايل والقنوات الناقلة

تقارير: الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم دريمز الغاني “عبد العزيز عيسى”

الأكثر قراءة

عاجل.. الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة» تكتب السطر الأخير فى الأزمة الاقتصادية

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

بمشاركة 36 كيانا.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يعقد جمعيته العمومية 8 مايو

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

مدفونة بجوار منزله.. الأمن يحاول فك لغز جثة شاب البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى