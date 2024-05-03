الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الجونة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه استعدادًا لمباراة الجونة التي تجمع الفريقين مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل الانتقال إلى ‏التدريبات البدنية والخططية في الملعب.‏

وعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالاستعداد للمباراة، التي تقام في السابعة مساء غد على ا‏ستاد القاهرة الدولي.‏

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏الأربعاء الماضي على استاد برج العرب، ورفع الفريق ‏رصيده إلى 24 نقطة.‏

كولر يستقر على تطبيق سياسة التدوير

وفي سياق متصل، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تطبيق سياسة التدوير في بعض المراكز مثل الظهير الأيسر والأيمن وحراسة المرمى ووسط الملعب، خاصة بعد تماثل معظم اللاعبين الأساسيين للشفاء.



وعاد الفريق للتدريبات أمس دون راحة عقب مواجهة الإسماعيلى، وخاض اللاعبون مرانًا خفيفًا قبل الدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.



وحرص كولر على عقد جلسة خاصة مع محمود كهربا والسولية والشحات بعد أن لاحظ عليهم علامات الحزن نتيجة عدم الدفع بهم فى المباريات الأخيرة بشكل أساسى، وجلوسهم على دكة البدلاء.

واتفق المعد البدني، بالتنسيق مع الدكتور أحمد جاب الله في حضور كولر، على تخصيص برنامج استشفائي للاعبين في ظل خوض 4 مباريات في أقل من 12 يومًا خلال الفترة الحالية بالدوري قبل التوجه إلى تونس لمواجهة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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