موعد مباراة الأهلي والجونة بدوري نايل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والجونة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل والقنوات الناقلة لها، أصبح هو كل ما ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة، بعد الإنجاز التاريخي للمارد الأحمر، بلوغه نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، في رحلته المستمرة للدفاع عن لقب الأميرة السمراء.

موعد مباراة الأهلي والجونة بدوري نايل

يستضيف الأهلي نظيره الجونة، في تمام السابعة مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مباراة الأهلي والجونة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، وذلك في تمام السابعة مساء غدا السبت، بإستاد القاهرة الدولي.

ويسبق مباراة الأهلي والجونة، المقرر انطلاقها في السابعة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي، تقديم أستوديو تحليلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

التعادل يفرض نفسه خلال مواجهة الدور الأول

فرض التعادل الإيجابي 1/1، نتيجة مواجهة الدور الأول بين فريقي الأهلي والجونة، التي أقيمت على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، خلال عام 2023.

سجل للمارد الأحمر موديست، بينما أحرز هدف الفريق الساحلي أحمد بلحاج.

موقف الأهلي بدوري نايل

يحتل المارد الأحمر، المركز الحادي عشر بجدول دوري نايل برصيد 24 نقطة، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

ويمتلك الأهلي، 8 مؤجلات متنوعة ما بين الدور الأول والثاني بدوري نايل، أمام الاتحاد السكندري وفاركو، والداخلية وطلائع الجيش، وبيراميدز ومودرن فيوتشر، والمصري البورسعيدي، وسيراميكا كليوباترا، من الجولات التاسعة والحادية عشر، والثانية عشر والثالثة عشر، والرابعة عشر والسابعة عشر، والثامنة عشر والتاسعة عشر.

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