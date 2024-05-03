ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام لقائمة مباراة الجونة

اقترب ياسر إبراهيم وأليو ديانج، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام لقائمة الفريق أمام الجونة ببطولة الدوري.

ويعود الثنائي ياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج، لفريق الأهلي خلال مباراة الجونة، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة، التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الماضية.

وتعافى ياسر إبراهيم من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الفريق منذ فبراير الماضي، كما أنهى أليو ديانج البرنامج التأهيلي الخاص به بعد جراحة منظار الركبة وشارك في تدريبات الفريق.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة غدًا على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر داخل الأهلي موعد مشاركة محمد الشناوي حارس الفريق بعد معاناته من إجهاد في عضلة السمانة قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري.

وأكد المصدر أن الشناوي بحاجة لفترة زمنية قد تمتد إلى 10 أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلي الحسابات الفنية والمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

وأضاف المصدر أن الحارس الدولي يعاني من شد في عضلة السمانة ولن يكون جاهزًا لمباراتي الجونة والاتحاد السكندري ولكن حالة الشناوي مطمئنة وليس هناك قلق من غيابه لفترة طويلة.

موعد مباراة الأهلي والجونة بدوري نايل

يستضيف الأهلي نظيره الجونة، في تمام السابعة مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مباراة الأهلي والجونة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، وذلك في تمام السابعة مساء غدا السبت، بإستاد القاهرة الدولي.

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