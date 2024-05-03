تقارير: الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم دريمز الغاني “عبد العزيز عيسى”

كشفت تقارير صحفية غانية، عن وجود منافسة قوية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من أجل الحصول على خدمات عبد العزيز عيسى نجم فريق دريمز الغاني خلال الفترة المقبلة.

وتألق لاعب دريمز الشاب في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكان مصدر خطورة فريقه في مباراتي الزمالك بالدور نصف النهائي.

وذكر موقع «Ghana Soccer Net» الغاني، أن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي يرغبون في ضم جناح دريمز الذي سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة بالبطولة.

وكشف التقرير الغاني، أن المفاوضات قد بدأت بين الأندية المصرية الأربعة واللاعب الغاني لجس نبضه من أجل ضمه في المستقبل، مشيرًا إلى أن الزمالك يتقدم السباق في الوقت الراهن.

وكان الزمالك قد تخطى دريمز الغاني وتأهل إلى نهائي الكونفدرالية عقب تفوقه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0.

عقوبات الجولة 20 من دوري نايل

من ناحية أخرى، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 20 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.وجاءت العقوبات على النحو التالي:-





مباراة الجونة والاتحاد السكندري:



إيقاف محمد عدلي مدرب فريق الجونة لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض الغير لائق على حكم المباراة.



إيقاف أحمد حسام محمد صلاح لاعب فريق الجونة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.





مباراة المقاولون العرب وسموحة:



إيقاف معتمد جمال المدير الفني لفريق المقاولون العرب لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض ودخول الملعب بدون إذن.



توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 25 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض الجهاز الفني على قرارات الحكم بصورة جماعية بعد المباراة.



إيقاف عمر فتحي محمد علي لاعب المقاولون العرب لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.





مباراة الإسماعيلي والأهلي:



إيقاف محمد نصر محمد السيد ضاهر لاعب فريق الإسماعيلي لمدة أربعة مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم.





مباراة الزمالك والبنك الأهلي:



إيقاف أسامة فيصل أحمد لاعب فريق البنك الأهلي لمدة مباراة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

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