محمد الشناوي خارج حسابات الأهلي في مواجهتي الاتحاد السكندري والجونة

كشف مصدر داخل الأهلي عن موعد مشاركة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول بعد شكواه من إجهاد في عضلة السمانة قبل لقاء الإسماعيلي في الدوري.

وقال المصدر إن محمد الشناوي يحتاج إلى فترة زمنية قد تمتد إلى 10 أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلي الحسابات الفنية والمشاركة بسكل طبيعي في التدريبات الجماعية

وأضاف المصدرأن الحارس الدولي يعاني من شد في عضلة السمانة ولن يكون جاهزا لمباراتي الجونة والإتحاد السكندري ولكن حالة الشناوي مطمئنة وليس هناك قلق من غيابه لفترة طويلة.

وأشار المصدر إلى أن حمزة علاء حارس المرمى تعافى من الإصابة بكدمة فى الحوض وسيعود للتدريبات اليوم بشكل طبيعى وسيكون جاهزا للوجود فى المباريات المقبلة.

وأوضح المصدر أن كل اللاعبين جاهزون بشكل طبيعى للمباريات فى الفترة الحالية.

في المقابل يعود الثنائي ياسر إبراهيم وآليو ديانج لاعبا الفريق الأول بالنادي الأهلي لقائمة فريقهما استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها غدا السبت في إطار مباريات الجولة ال21 لمسابقة الدوري .

وعاد ياسر إبراهيم لتدريبات فريقه بعد شفائه من إصابة العضلة الخلفية وأنهى آليو ديانج البرنامج التأهيلي الخاص به بعد جراحة منظار الركبة وشارك في تدريبات الفريق .

ويختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم يدخل بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمباراة الجونة ضمن مباريات الجولة الواحد والعشرين من عمرمسابقة الدوري المصري.