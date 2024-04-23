هل تثير عودة محمد الشناوى مشكلة فى الأهلى بعد تألق مصطفى شوبير؟

تعد سياسة التدوير في حراسة المرمى داخل الفريق الأول بالنادي الأهلى مستبعده من زمن بعيد و ودائما الحارس الأول يشارك ويبتعد فقط في اللحظات الصعبة سواء للإيقاف أو الإصابة بخلاف ذلك يظل يشارك في المباريات.

وكان البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق في بعض الأحيان يمنح أمير عبدالحميد حارس المرمى فرصة المشاركة في بطولة كأس مصر فقط بينما يشارك عصام الحضري في جميع المباريات الأخرى سواء الدوري أو أفريقيا.

ويطفو على سطح الأحداث ملف كيف سيتعامل مارسيل كولر المدير الفني مع ملف شوبير والشناوي رغم أنه لم يُفتح رسميًا بسبب ضغط المباريات للفريق وخوفا من خروج أنباء تثير استياء أي حارس منهما، لكن الأيام المقبلة سوف تجيب على التساؤل عقب انتهاء الأهلي من مباراته المصيرية أمام مازيمبي الكونغولي المقررة مساء الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يعيش مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، حالة من التألق رفقة فريقه إلا أنه يواجه شبح عودة محمد الشناوى من الإصابة ودخوله المرحلة الأخيرة من التأهيل البدني، الذي يؤديه في سرية تامة ما دفع شوبير إلى القلق بشأن موقفه مع حراسة عرين القلعة الحمراء.

الحارس الدولي محمد الشناوي الذي عاد ليشارك في التدريبات بعد التقرير طبي، يؤكد شفاءه الكامل من الإصابة التي لحقت به في الكتف مع منتخب مصر في أمم افريقيا بكوت ديفوار وهو ماجعله مطالبا بالعودة لحراسة عرين النادي الأهلي في نهائي دوري الأبطال وحراسة مرمى المنتخب في مبارتي بوركينا فاسو وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

كيف سيتعامل كولر حال جاهزية الحارسين؟

الأزمة تكمن في كيفية التعامل مع ملف حراس المرمى بالفريق عقب تألق مصطفى شوبير الذي حصل على الفرصة مؤخرا وأثبت وجوده كحارس مرمى يستطيع حراسة عرين الأهلي وقدرته على تطوير مستواه والوصول إلى حالة أفضل تمكنه من الحفاظ على شباكه.

كما أن محمد الشناوي سيطلب المشاركة في المباريات كونه الحارس الأول وصاحب القدرات العالية والخبرة الكبيرة ورفضه الجلوس احتياطيا خاصة أنه ضحى بعروض خارجية مغرية من أجل الأهلي وبعد ضغوط مسؤولي القلعة الحمراء.

وسيكون العبء الأكبر على مارسيل كولر المدير الفني في كيفية التعامل مع الملف وإرضاء الثنائي بالشكل الذي لا يضر بالفريق وهذا ما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة في حسم ملف حراسة مرمي الأهلي.