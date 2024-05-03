الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.. الرابط الرسمي

نتائج الهجرة العشوائية
نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

برنامج تأشيرة التنوع، المعروف أيضًا باسم "الهجرة العشوائية" أو "البطاقة الخضراء"، هو برنامج سنوي تقدمه الحكومة الأمريكية لمنح تأشيرات الهجرة لمواطني الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

يتم اختيار الفائزين عشوائيًا من قبل الكمبيوتر من بين الملايين من المتقدمين الذين يستوفون متطلبات التأهيل.

نتائج قرعة 2024

يتم الإعلان عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية لعام 2024 في 4 مايو/ أيار 2024.
ويمكن للمتقدمين التحقق من حالة مشاركتهم من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
ستم إصدار ما يقرب من 55.000 تأشيرة في إطار برنامج 2024.


شروط التقديم

  • يجب أن يكون المتقدم من بلد مؤهل.
  • يجب أن يكون لدى المتقدم شهادة ثانوية أو ما يعادلها.
  • يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة عمل لمدة عامين على الأقل في مهنة تتطلب سنتين على الأقل من التدريب أو الخبرة.
     

يتم فتح التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية عادةً في أواخر العام السابق للسنة المالية التي يتم التقدم لها. على سبيل المثال، تم فتح التقديم لبرنامج 2024 في أكتوبر 2022 وأغلق في نوفمبر 2022.

يجب على المتقدمين التقديم إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية، والتقديم مجاني.

مزايا الهجرة العشوائية 2024:

فرصة للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
فرصة للعيش في بلد يتمتع بفرص اقتصادية واجتماعية جيدة.
فرصة لم شمل العائلة.

عيوب الهجرة العشوائية 2024:

  • عملية التقديم تنافسية للغاية.
  • العدد محدود في بعض الدول
  • قد يستغرق الأمر سنوات في بعض الدول حتى تتم معالجة الطلبات.
  • يجب على الفائزين بالجائزة تلبية متطلبات صحية ومالية صارمة.
     

اقرأ أيضا:

رابط نتائج الهجرة العشوائية 2024 نتائج اللوتري 2024 رابط نتائج اللوتري نتائج الهجرة العشوائية لعام 2024 نتائج قرعة 2024 نتائج أمريكا 2024 لوتري أمريكا 2024

مواد متعلقة

رسميًا موعد ظهور نتيجة اللوتري 2024.. نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا

الأكثر قراءة

"رمى نفسه من الرابع".. زوج يضبط زوجته مع عشيقها فى وضع مخل بالوراق

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى