نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.. الرابط الرسمي

برنامج تأشيرة التنوع، المعروف أيضًا باسم "الهجرة العشوائية" أو "البطاقة الخضراء"، هو برنامج سنوي تقدمه الحكومة الأمريكية لمنح تأشيرات الهجرة لمواطني الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

يتم اختيار الفائزين عشوائيًا من قبل الكمبيوتر من بين الملايين من المتقدمين الذين يستوفون متطلبات التأهيل.

نتائج قرعة 2024

يتم الإعلان عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية لعام 2024 في 4 مايو/ أيار 2024.

ويمكن للمتقدمين التحقق من حالة مشاركتهم من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

ستم إصدار ما يقرب من 55.000 تأشيرة في إطار برنامج 2024.



شروط التقديم

يجب أن يكون المتقدم من بلد مؤهل.

يجب أن يكون لدى المتقدم شهادة ثانوية أو ما يعادلها.

يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة عمل لمدة عامين على الأقل في مهنة تتطلب سنتين على الأقل من التدريب أو الخبرة.



يتم فتح التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية عادةً في أواخر العام السابق للسنة المالية التي يتم التقدم لها. على سبيل المثال، تم فتح التقديم لبرنامج 2024 في أكتوبر 2022 وأغلق في نوفمبر 2022.

يجب على المتقدمين التقديم إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية، والتقديم مجاني.

مزايا الهجرة العشوائية 2024:

فرصة للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

فرصة للعيش في بلد يتمتع بفرص اقتصادية واجتماعية جيدة.

فرصة لم شمل العائلة.

عيوب الهجرة العشوائية 2024:

عملية التقديم تنافسية للغاية.

العدد محدود في بعض الدول

قد يستغرق الأمر سنوات في بعض الدول حتى تتم معالجة الطلبات.

يجب على الفائزين بالجائزة تلبية متطلبات صحية ومالية صارمة.



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