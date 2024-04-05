الشوط الأول.. شوبير يحرم سيمبا من التقدم على الأهلي والتعادل يحسم النتيجة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الأهلي ونظيره سيمبا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفرض التعادل السلبي على نتيجة أول 20 دقيقة والذي شهدت سيطرة كاملة من الأهلي لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وشهدت الدقيقة 11 أول تهديد من الأهلي عن طريق رأسية أنتوني موديست بعد عرضية من محمد هاني، لكنها علت مرمى حارس سيمبا.

وسجل موديست هدف التقدم بالدقيقة 21 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل على حسين الشحات منذ بداية اللعبة.

وبعد مرور نصف ساعة، بدأت الخطورة الحقيقية لسيمبا بالدقيقة 34 والتي شهدت تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي بعدما تصدى على مرتين لتسديدتان بقوة من لاعبي سيمبا.

وفي الدقيقة 37 أنقذ شوبير من جديد، مرماه من انفراد بعدما خرج وأبعد الكرة بيديه.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا (2023 /2024)

ويستضيف النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في سهرة رمضانية كروية، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023 /2024).

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني بإياب دوري الأبطال

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط:عمرو السولية، مروان عطية، أحمد نبيل “كوكا”

خط الهجوم: رضا سليم، موديست، حسين الشحات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا (2023 /2024)

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في إطار مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات الأميرة السمراء، داخل منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب، قد انتهت لصالح المارد الأحمر، بهدف نظيف، سجله أحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن يصعد الفائز في مجموع المباراتين إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في انتظار الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

كانت مباراة الذهاب بين بطل الكونغو وأنجولا، التي أقيمت الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.