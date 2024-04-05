الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

20 دقيقة.. هدف ملغي لموديست والتعادل يسيطر على لقاء الأهلي وسيمبا

اهلي وسيمبا
اهلي وسيمبا

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقامة مساء اليوم على استاد القاهرة.

وفرض التعادل السلبي على نتيجة أول 20 دقيقة والذي شهدت سيطرة كاملة من الأهلي لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وشهدت الدقيقة 11 أول تهديد من الأهلي عن طريق رأسية أنتوني موديست بعد عرضية من محمد هاني، لكنها علت مرمى حارس سيمبا.

وسجل موديست هدف التقدم بالدقيقة 21 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل على حسين الشحات منذ بداية اللعبة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا (2023 /2024)

ويستضيف النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في سهرة رمضانية كروية، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023 /2024).

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني بإياب دوري الأبطال

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط:عمرو السولية، مروان عطية، أحمد نبيل “كوكا”

خط الهجوم: رضا سليم، موديست، حسين الشحات

 

 

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