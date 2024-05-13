شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

عادت الأزمات بين شيرين عبدالوهاب وإحدى شركات الإنتاج الكبرى، بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تليفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت.

وأكد بيان صحفى لشيرين عبدالوهاب، عن تطورات الأزمة بينها وشركة الإنتاج، أن الخلافات بينهما لم تنتهِ بعد بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.

وتابع البيان أن شركة الإنتاج تشترط على شيرين عبدالوهاب تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط.

وأكدت شيرين عبدالوهاب، في البيان، أن سبب انهيارها الهيستيري لها في حفلها الأخير بالكويت يعود لتأخير طرح أعمالها الغنائية الجديدة التي هى مرهونة لصالح شركة الإنتاج.

شيرين عبدالوهاب ومصير أعمالها الغنائية

وعلى جانب آخر، كشفت شيرين عبدالوهاب، في مقطع فيديو خلال تصريحات تليفزيونية، عن تأخر طرح الأغاني، قائلة: "فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفة شركة الإنتاج هتنزلهم إمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟".

وفي وقت سابق، قال محامي شيرين عبدالوهاب إنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك شركة الإنتاج حقوقها دون موافقة من الفنانة شيرين عبدالوهاب، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.

كواليس الخلاف بين شيرين عبدالوهاب وروتانا

وكانت قد اشتعلت الخلافات بين شيرين وشركة الإنتاج بعدما أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم الأحد 26 مارس 2023، قرارها الذي يفيد بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب بدفع تعويض مادي لـ"شركة روتانا" قدره 5 ملايين جنيه؛ بسبب عدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما في عام 2019.