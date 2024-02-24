السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم على شيرين عبدالوهاب في "سب وقذف محمد الشاعر" اليوم السبت

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد  اليوم السبت، حكمها على الفنانه شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

في الجلسة السابقة غابت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الحضور، فيما حضر محاميها وطلب تأجيل القضية للاطلاع.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة “إنستجرام” عقب انتشار ذلك الفيديو.

محكمة جنح الشيخ زايد شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر

مواد متعلقة

غدًا.. الحكم فى دعوى استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

غدًا.. الحكم فى دعوى تطالب بوقف تنفيذ ترشح حمدى خليفة على مقعد نقيب المحامين

غدًا.. الحكم فى دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

غدًا.. الحكم فى دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين

إحالة 4 متهمين باقتحام محطة وقود وسرقة العاملين للجنايات

أسماء 12 متهمًا فى قضية فساد وزارة الرى

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية فساد وزارة الري

تأجيل محاكمة 12 متهمًا في "شبكة فساد الري" لـ16 مارس

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

على متن 41 طائرة.. 18 ألف سائح يصلون مرسى علم اليوم

"الزمن" يغير وجه "خان يعقوب" في طنطا.. أقدم ساعاتي يروي القصة

حبس عصابة "الذهب المقلد" بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟