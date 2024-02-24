الحكم على شيرين عبدالوهاب في "سب وقذف محمد الشاعر" اليوم السبت

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد اليوم السبت، حكمها على الفنانه شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

في الجلسة السابقة غابت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الحضور، فيما حضر محاميها وطلب تأجيل القضية للاطلاع.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة “إنستجرام” عقب انتشار ذلك الفيديو.