بعد أنباء زواجها من الفنان محمد رجب.. من هي دانا الحلبي؟

تصدر الثنائي النجم محمد رجب والفنانة اللبنانية دانا الحلبي تريندات البحث عبر مواقع الإنترنت عقب أنباء زواجهما.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا للثنائي محمد رجب والفنانة اللبنانية دانا الحلبي عقب رؤيتهما سويًا في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق مؤخرًا.

محمد رجب ودانا الحلبي

محمد رجب ودانا الحلبي

من هي الفنانة اللبنانية دانا الحلبي؟

الفنانة دانا الحلبي من مواليد 1987، ولديها شقيقين بنت وولد، ولديها طفلين من زوجها ميلاد حيدر.

بدأت اللبنانية دانا الحلبي، الظهور في الساحة الفنية من خلال أغاني وإعلانات دعائية عبر قناة ميلودي وأثارت جدلا وقتها بسبب جرأة الكليبات، قدمت بعدها عددا من الأغاني منها "أنا دانا دندون"، "مية مية"، و"أي خدمة يا باشا".

شاركت الفنانة دانا الحلبي في دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا"، ليكون رصيدها الفني في التمثيل 15 عملا فنيا، وأطلقت مؤسسة الحلبي الخيرية في لبنان لمساعدة الأطفال ضحايا الحروب.

الفنانة دانا الحلبي

من هي الفنانة دانا الحلبي؟

أعمال محمد رجب

يذكر أن محمد رجب غاب عن المشاركة في موسم رمضان 2024، واكتفى بظهوره كضيف شرف في مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، وغيرهم من النجوم.

محمد رجب وكريم عبدالعزيز من كواليس مسلسل الحشاشين