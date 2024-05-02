الخميس 02 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

جمال فرويز: يجب تأهيل الأبناء منذ الصغر لدخول كليات مهمة لتطوير المجتمع

جمال فرويز
جمال فرويز

تابع خلال الأيام الماضية أولياء الأمور و والأسر، الحدث الذائر  عن سوق العمل والتوجهات والتخصصات الحديثة المطلوبة بالنسبة له، وذلك بعد أن وجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رسالة مهمة للأسر المصرية لمساعدة أبناءهم في تطوير منظومة التعليم وإختيار الكليات المناسبة والتي تتمشى مع سوق العمل،  خلال افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) بطريق العين السخنة.

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تأهيل الطلاب نفسيًا لدخول الكليات المناسبة لسوق العمل

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، فيما يخص فكرة تأهيل الطلاب نفسيًا لدخول الكليات المناسبة لتطوير المجتمع والاستفادة بقدر الإمكان من قدرته التعليمية في بناء سوق العمل، وذلك بعد تصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عن أهمية اختيار الكليات التي تتمشى مع سوق العمل في الوقت الحالي.

وقال الدكتور جمال فرويز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الطالب يجب أن يشارك في خدمة الوطن من خلال اختياره المناسب في المجال التعليمي، حتى يتمكن من إفادة المجتمع بصورة أفضل، لذلك نصح الأهالي بفكرة التطوير وتغير الصورة النمطية للتعليم، ويجب على الأهالي العمل على تطوير أطفالهم منذ الصغر وتعلمهم مهارات مميزة تفيد البلد.

الأهالي لهم دور كبير ومهم في مساندة أبناءهم خلال اختيار الكليات

وأضاف الدكتور جمال فرويز، أن الأهالي يجب أن تساهم في تطوير أبناءهم وتأهلهم نفسيًا لتعليمهم مهارات جديدة يمكن الاستفادة منها، أما عن اختيار الكليات بعد حديث الرئيس السيسي، نصح "فرويز"، أن الأهالي لها دور كبير ومهم في مساندة أبناءهم من حيث اختيار الكليات ومهارات الطالب المناسبة مع الكلية.

وبدلًا من اختيار كليات لا تتناسب مع سوق العمل يجب مساعدة الأبناء حتى يتمكنوا من لإستكمال حياتهم بعد إنتهاء فترة التعليم لإجاد عمل المفيد له ولوطنه.

منظومة التعليم عبدالفتاح السيسي جمال فرويز إختيار الكليات سوق العمل

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