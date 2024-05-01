الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

اجازة
اجازة

هل يوم الخميس القادم اجازة رسمية؟، سؤال تداول بكثرة خلال الساعات الماضية بمناسبة الإحتفال بعيد العمال الموافق 1 من شهر مايو.

قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة

قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ترحيل اجازة العمال من يوم الأربعاء 1 مايو الي يوم الخميس، اي تم ضمها الي عطلة نهاية الاسبوع حيث سوف يحصل الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة علي اجازات يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024.

وفي السطور التالية يرصد موقع “الدستور” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات ردًا على هل يوم الخميس القادم اجازة رسمية؟، أبرز اجازات شهر مايو 2024، وإليكم المواعيد في السطور التالية:

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2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

هل يوم الخميس القادم اجازة رسمية؟

اجازات شهر مايو 2024

هناك مجموعه من الاجازات في شهر مايو تعتبر هذه الاجازات إجازات مدفوعة الأجر أو بأجر مضاعف في الجهات المستثناة من الاجازات وتعمل بنظام الشفتات وفقا لقانون العمل الذي يحكم علاقة العمل بين المؤسسات والعملين بها وتحدد حقوق وواجبات كلا منهما وفقا للقانون المصري، واجازات شهر مايو هي:

  • يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 بدلا من الأربعاء 1 مايو 2025 والمناسبة هي عيد العمال.
  • يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عطلة أسبوعية.
  • يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 عيد القيامة المجيد للأقباط.
  • يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 شم النسيم.

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موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عدد أيام الإجازات الرسمية في عيد الأضحى المبارك 2024، حيث يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام من يوم الأحد إلى الخميس على إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، وتأتي أيام إجازة عيد الأضحى وفقًا للتواريخ الآتية:

1 - أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

2 - ثاني أيام عيد الأضحى يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024

3 - ثالث أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

4 - رابع أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

5 - خامس أيام عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

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